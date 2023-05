Drei Verletzte hat es laut Polizei in der Nacht zum Montag nach einem Angriff mit Pfefferspray gegeben. Zunächst kam es gegen 0.45 Uhr in einem Linienbus auf der Hohenzollernstraße (Nord/Friesenheim) zu einer Auseinandersetzung, im Zuge derer ein bislang Unbekannter einem 32-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Anschließend verließ er den Bus und flüchtete zu Fuß. Nach der Attacke klagten auch zwei weitere, unbeteiligte Personen über Reizungen im Gesicht. Der 32-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Die Hintergründe der Tat sowie die Identität des Täters sind Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.