Bei einem Verkehrsunfall im Hemshof sind am Mittwochnachmittag ein 44-jähriger Autofahrer und sein 33-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei kollidierte ihr Auto mit dem Fahrzeug eines 23-Jährigen auf der Kreuzung Hartmannstraße/ Von-der-Tann-Straße. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, wird noch ermittelt. Der Gehweg wurde ebenfalls beschädigt. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung gesperrt. Auch in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wurde gegen 19.50 Uhr bei einem Auffahrunfall an einer Ampel ein 52-Jähriger Autofahrer leicht verletzt. Zudem kam es zu einem Schaden von etwa 1500 Euro.