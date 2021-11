Die Polizei vermeldet drei Unfälle aus dem Stadtgebiet mit Verletzten, die sich alle am Donnerstag ereignet haben. Nachmittags musste ein 51-jähriger Radfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er mit dem Pkw einer 40-Jährigen zusammenstieß. Gegen 16.20 Uhr wollte die Frau mit ihrem Wegen von der Luitpold- in die Weiherstraße (Friesenheim) abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Radler, der stürzte.

Auf Auto des Vordermanns aufgefahren

Fast zeitgleich kam es an der Kreuzung Bürgermeister-Kutterer-Straße/Heinigstraße (Mitte) zu einem Auffahrunfall. Ein 65-Jähriger fuhr auf das vor ihm abbremsende Auto auf. Der 31-jährige Fahrer des abbremsenden Wagens wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: rund 100 Euro.

Auf nasser Fahrbahn ausgerutscht

Frühmorgens um 5.40 Uhr stürzte ein 52-Jähriger mit seinem Motorroller auf der Lichtenbergerstraße (Mitte). Vermutlich rutschte er auf der nassen Fahrbahn auf einer Dehnungsfuge aus. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Roller entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.