Über 40.000 Euro Schaden haben laut Polizei am Dienstag drei Unfälle im Stadtgebiet verursacht. Mehrere Beteiligte wurden dabei verletzt.

7500 Euro beträgt der Schaden bei einem Unfall, der sich morgens in Oppau ereignete. Ein 31-jähriger Fahrer eines Transporters war auf der Horst-Schorck-Straße unterwegs, als er an einer Engstelle wegen eines entgegenkommenden Autos seinen Wagen zurücksetzen musste. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw einer 57-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr entfernte ausgelaufene Betriebsmittel.

Unachtsam beim Ausparken

14.000 Euro Schaden verursachte gegen 15.15 Uhr ein Unfall in der Heinigstraße (Innenstadt). Auf ihr war ein 67-jähriger Autofahrer mit seiner 59-jährigen Beifahrerin in Richtung Saarlandstraße (Süd) unterwegs, als ein 50-jähriger Transporter-Fahrer aus einer Parkbucht ausparkte, ohne sich zuvor zu versichern, dass die Straße frei ist. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich die Insassen des Autos leicht verletzten. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

In Kurve Kontrolle verloren

Auf 18.000 Euro beläuft sich der Schaden eines Unfalls, der sich um 20 Uhr in Rheingönheim ereignete. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Meckenheimer Straße. An der Einmündung zur Hauptstraße verlor er aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 19-Jährigen. Dieser sowie seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der 23-Jährige und seine Beifahrerin (24) blieben unverletzt.