Drei Unbekannte haben in Mannheim zwei Männer im Alter von 33 und 57 Jahren angegriffen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Wasserturmanlage. Die Männer wurden leicht verletzt, sie mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Warum die drei Täter die beiden angriffen, ist laut Polizei unklar. Zeugen beschrieben die Männer als mit „südländischem“ Erscheinungsbild; einer trug ein auffälliges Tattoo am rechten Arm und war etwa 185 Zentimeter groß, die beiden anderen waren etwas kleiner. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet um Hinweise zur Identität der Täter: Telefon 0621 174-3310.