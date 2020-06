Ein 47-jähriger Mann ist am Montagmorgen gegen 8.50 Uhr von drei Unbekannten in Ludwigshafen-Rheingönheim überfallen worden. Nach Angaben der Polizei sprachen die Täter den Ludwigshafener im Riedlanggraben an und fragten ihn, ob er Schmuck kaufen wolle. Als er dies verneinte, entrissen die Täter ihm die Umhängetasche. Beim Angriff wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Die Unbekannten flüchteten unerkannt in Richtung Endhaltestelle/Hauptstraße. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, zirka 20 bis 23 Jahre alt, dunkle Hautfarbe. Alle trugen blaue Jeans, blaue Jeansjacken und einen blauen Mundschutz. Zwei Täter trugen zudem eine dunkle Strickmütze. Außerdem hatten zwei der Unbekannten weiße Turnschuhe an, der dritte schwarze. Alle Schuhe seien schmutzig gewesen. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.