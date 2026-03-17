Hochspannung im Abstiegskampf: Während der SK Ludwigshafen strauchelt, kann der SC Schifferstadt aufatmen. Der ESV Ludwigshafen hat dagegen wohl die letzte Chance vergeben.

In der Pfalzliga hat der SC Schifferstadt einen Big Point im Kampf um den Klassenverbleib gelandet. Trotz erheblicher Personalsorgen – das Team musste gleich vier Ersatzspieler aufbieten – erkämpfte sich der SCS einen wertvollen 5:3-Erfolg gegen den SC Speyer-Schwegenheim. Aufgrund dieses Sieges klettert die Mannschaft auf den sechsten Tabellenrang und belegt damit den ersten potenziellen Nichtabstiegsplatz. In der Schlussrunde können die Schifferstadter die Chancen auf den Klassenverbleib vergrößern: Gegen das bereits als Absteiger feststehende Schlusslicht SK Maxau-Wörth geht der SCS als klarer Favorit ins Rennen.

Für den ESV Ludwigshafen sieht es dagegen nach Abstieg aus. Im richtungsweisenden Duell gegen den SK Kaiserslautern III kassierte das Team eine schmerzliche 3:5-Niederlage. Nach diesem Rückschlag verharrt der ESV auf dem achten Tabellenplatz – eine Position, an der sich selbst mit einem Sieg in der finalen Runde nichts mehr ändern ließe. Da in dieser Saison mit mindestens drei Absteigern zu rechnen ist, steht der Gang in die tiefere Klasse für die Eisenbahner damit vorzeitig fest.

Eine bittere Niederlage musste der SK Ludwigshafen 1912 in der Rheinland-Pfalz-Liga einstecken. Im direkten Abstiegsduell gegen die Schachfreunde Mainz verlor das Team trotz zwischenzeitlicher Führung noch mit 3,5:4,5. Statt des erhofften Sprungs in die obere Tabellenhälfte findet sich die Mannschaft nun auf dem achten Rang wieder, der nach aktuellem Stand den ersten Abstiegsplatz bedeutet. Um das rettende Ufer aus eigener Kraft noch zu erreichen, steht das Team in den verbleibenden zwei Runden unter Zugzwang: Nur mit möglichst vielen Punkten ist der Klassenverbleib noch möglich.