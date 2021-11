Mit drei Speisegaststätten ist die Ludwigshafener Gastronomie im renommierten „Pfälzer Restaurantführer“ 2022/23 vertreten, der in dieser Woche zum 22. Mal im Neustadter Meininger-Verlag erschienen ist. 138 nennenswerte „Empfehlungen“ sind aus dem anonymen Test von rund 300 kulinarischen Adressen zwischen Rhein und Saar übrig geblieben, die das Team von zwei Dutzend Beobachtern der Pfälzer Gastro-Szene unter Leitung von Herausgeber Wolfgang Faßbender innerhalb der vergangenen sechs Monate unter die Lupe genommen hat.

BASF-Gesellschaftshaus: Professioneller Service

Als Feinschmecker-Restaurant von insgesamt nur 16 pfälzischen Adressen mit dieser höchsten Qualifikation wurde das BASF-Gesellschaftshaus eingestuft, das neben seiner kreativen Küche mit seinem exquisiten Weinangebot und einem professionellen Service punkten konnte.

Bella Capri: Eindrucksvoller Weinkeller

In die Kategorie „Gehobene Gastronomie“ wurde das Friesenheimer Restaurant „Bella Capri“ (Arnimstraße) eingestuft, dessen Küche und eindrucksvoller Weinkeller das Prädikat „hervorragend“ erhielten.

Turmrestaurant: Ansprechendes Ambiente

Dritter im Bunde ist das „Turmrestaurant“ im Ebertpark, dessen moderne Gastronomie und ansprechendes Ambiente besonders gelobt wurden.

Ein weiteres Ludwigshafener Gastro-Team hat die Stadt zwar mittlerweile verlassen und sich ein neues Betätigungsfeld in Freinsheim gesucht – aber es hat sich auf Anhieb in die „höchsten Gastro-Kreise“ katapultiert: Sybille und Swen Bultmann, die zuletzt das „Atable“ im Hemshof führten, gehören weiter zur „Creme“ unter den 16 Pfälzer Lokalen mit dem Prädikat „Feinschmecker-Restaurant“. Sie führen mittlerweile das „Atable im Amtshaus“ in Freinsheim, dem früheren Sterne-Restaurant „Luther“.