Die Polizei ermittelt in einer Serie von Rollerdiebstählen. In Oggersheim wurden am Mittwoch die Frontverkleidung von drei Rollern aufgebrochen, um die Zweiräder kurzschließen und wegfahren zu können. Die Diebstähle ereigneten sich zwischen 09.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Adolf-Kolping-Straße, in der Berthold-Brecht-Straße und in der Adolf-Diesterweg-Straße. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963 - 2403