Die Polizei sucht Zeugen für drei Rollerdiebstähle: Zwischen 29. und 30. Januar entwendeten Unbekannte einen „Piaggio“-Roller in der Königsbacher Straße (Gartenstadt). Das Fahrzeug wurde am Dienstag gegen 18.30 Uhr stark beschädigt auf einem Fußweg zwischen der Königsbacher und der Friedelsheimer Straße gefunden. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Ein dunkler Mofa-Roller der Marke „Nova Motors“ in etwa im gleichen Zeitraum in der Bleichstraße (Süd) gestohlen. Schaden: 500 Euro. Zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, wurde ein blauer Roller mit einer schwarzen Tasche hinter dem schwarzen Sitz in der Pfarrer-Krebs-Straße (Mundenheim) gestohlen. Schaden: gut 3000 Euro. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise zu allen Fällen unter Telefon 0621 963-2122.