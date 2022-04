Die Polizei hat am Donnerstag drei mutmaßliche Trickdiebinnen im Alter von 14 bis 29 Jahren festgenommen. Das Trio soll sich als Wasserableser ausgegeben und versucht haben, so in mindestens drei Wohnungen in der Königsbacher Straße in der Gartenstadt zu gelangen. Bestohlen wurde niemand. Eine 66-Jährige verständigte allerdings die Polizei. Eine Streife machte die jungen Frauen ausfindig und nahm sie auf die Polizeidienststelle mit, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Ihnen wurden Fingerabdrücke abgenommen und sie wurden fotografiert. Nach Angaben der Polizei sind die drei Frauen, die nicht in Ludwigshafen gemeldet sind, bereits in der Vergangenheit einschlägig in Erscheinung getreten. Die Ermittler bitten Zeugen und eventuell Geschädigte sich zu melden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.