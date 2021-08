Immer wieder haben sich Bürger über sehr lange Wartezeiten bei der Führerscheinstelle der Ludwigshafener Stadtverwaltung beschwert. Drei Monate lang mussten Autofahrer auf die Aushändigung ihrer Fahrerlaubnis warten. Inzwischen hat die Stadt jedoch nachgebessert.

Erst kürzlich hatte ein Leser die RHEINPFALZ um Hilfe gebeten. Seine Tochter habe im September ihren Führerschein gemacht und müsse nun bis Dezember warten, bis sie ihre Fahrerlaubnis in der Führerscheinstelle abholen könne, berichtete der Familienvater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ärgerte sich gewaltig über den in seinen Augen miserablen Service der Ludwigshafener Stadtverwaltung.

Bei der Behörde selbst habe er keine Auskunft bekommen, auch die Behördennummer 115 helfe nicht weiter, beklagte er. Eine Recherche der RHEINPFALZ bestätigte die Aussage. Die Online-Terminvergabe der Führerscheinstelle bietet die frühesten freien Termine für die Abholung der Fahrerlaubnis erst in einem Vierteljahr an, ab Mitte Januar 2021. Auf Anfrage nannte die Stadtverwaltung die notwendige „Kanalisierung des Publikumsandrangs“ wegen der Corona-Pandemie und Personalengpässe durch eine nicht besetzte Stelle als Gründe. Sie kündigte aber Verbesserungen für den Kundenservice an.

Verbesserter Service

So soll es nun leichter werden, Fahrerlaubnisse abzuholen. Wie es heißt, sollen alle Ersterteilungen (ab 18 Jahren) von Fahrerlaubnissen ohne Termin abgeholt werden können, falls diese abholbereit vorliegen. Dies betreffe auch Inhaber von Berechtigungen für das begleitende Fahren (ab 17 Jahren), die nach Erreichen des 18. Lebensjahres den Führerschein bislang noch nicht erhalten haben. Ebenfalls ohne Terminvereinbarung – allerdings nach vorheriger Rücksprache unter Telefon 0621/504-2425 – sollen Bürger neu erstellte Ersatz- und Kartenführerscheine in Empfang nehmen können, falls diese abholbereit vorliegen.

Generell benötigten Antragsteller, die von der Führerscheinstelle eine Abholkarte erhalten haben, keinen gesonderten Abholtermin. Ein Termin müsse noch vereinbart werden, ebenfalls unter Telefon 0621/504-2425, wenn Fahrerlaubnisse erweitert, verlängert oder umgeschrieben werden sollen, teilte die Verwaltung mit.

Führerschein endlich abgeholt

Wie der verärgerte Familienvater inzwischen in einer kurzen Dankes-E-Mail schreibt, habe die Recherche der RHEINPFALZ wohl etwas bewirkt. „Auch wir konnten einen zeitnahen Termin vereinbaren, und unsere Tochter hat ihren Führerschein inzwischen abholen können.“