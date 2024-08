Weggeworfene Zigarettenstummel sind schlecht für die Umwelt. Gemeinsam haben Surfrider Baden-Pfalz, Rhine Clean Up und der Mannheimer Stadtraumservice deshalb zur Aktionswoche „Gemeinsam gegen Kippendreck“ aufgerufen. Was dabei zusammengekommen ist, wird am Freitag auf dem Marktplatz gezeigt.

Bundesweit werden pro Jahr rund 100 Milliarden Zigaretten geraucht. Zwei Drittel davon landen auf dem Boden und finden so ihren Weg in die Natur und letztlich auch in unsere Nahrung. In Mannheim berichtet die Leiterin des Stadtraumservice, Alexandra Kriegel, von rund drei Millionen Kippen, die ihre Mitarbeiter jährlich in Mannheims Straßen einsammeln. „Die Hälfte davon liegt auf dem Boden“, sagt sie. Letztlich gehe es um eine Verhaltensänderung. „Die Leute schnippen ihre Kippen einfach bedenkenlos in die Gegend. Das kann man sich bei keinem anderen Müll vorstellen“, sagt Projektleiter Alexander Baum von den Surfridern, die sich für Umweltschutz engagieren. Immerhin: Die andere Hälfte der Mannheimer Kippen stammt aus den Aschenbechern, die mittlerweile Bestandteil moderner Abfallkörbe sind.

Gefährlich für Tiere

Weggeworfene Kippenstummel sind schlecht für die Umwelt. „Eine einzige Kippe in der Natur verseucht etwa 40 Liter Grundwasser und die meisten Gifte gehen schon nach einem Regenguss vom Filter in Boden und Grundwasser über“, sagte Baum. „Und weil beispielsweise Vögel die Stummel aufsammeln und für den Nestbau verwenden, landen die Gifte in der Umwelt“, ergänz Uwe Franken, der unter anderem das Projekt Rhein Clean Up betreut.

Aktionswoche bis Freitag

All das ist Grund genug, im Sinne der Umwelt gemeinsame Sache zu machen. „Wir wollen die Leute aufklären“, sagt Kriegel. Das geschieht über gemeinsam gestaltete Informationsschilder, die an den Parkbänken am Stephanienufer angebracht werden. Neue Mülleimer aus Metall mit einem Extrafach für Kippen sollen zur fachgerechten Entsorgung einladen. Außerdem veranstalten verschiedene Projektpartner gemeinsame Sammelaktionen: Bereits am Samstag war der Start auf den Rheinterrassen. Anschließend wurde an der Teufelsbrücke im Jungbusch gesammelt und am Dienstag auf dem Marktplatz. Hier endet am Freitag, 9. August, um 11 Uhr auch die Aktionswoche, wenn alle unter der Woche gesammelten Stummel in einer Plexiglassäule den Grad der Verschmutzung deutlich machen sollen.