Marcel Blum vom Ludwigshafener Kanu-Club blickt auf einen erfolgreichen Juni zurück. Bei den deutschen Meisterschaften vom 16. bis 18. Juni im österreichischen Lofer holte der Wildwasserkanute gleich drei Titel – einen im Einzel und zwei in der Mannschaft.

Im Sprint der Herren-Leistungsklasse setzte sich der mehrfache Vize-Welt- und Europameister nach einem bärenstarken zweiten Lauf an die Spitze und sicherte sich die Goldmedaille. Gleichzeitig qualifizierte er sich direkt für die U23-Europameisterschaften in Banja Luka, die vom 25. bis 28. August stattfinden. Ebenfalls nominiert wurde Blums Mannschaftskollege Christopher Massini. Beide gewannen gemeinsam mit LKC-Urgestein Björn Barthel den Titel mit der Mannschaft – sowohl im Sprint als auch in der Classic. Barthel erreichte nach Verletzungsproblemen im Frühjahr Rang sechs im Sprint-Einzel, Massini wurde Elfter.

Marcel Blum, Jahrgang 2000, hatte sich zudem für die Finals im Kanurennsport, die am 26. Juni in Berlin über die Bühne gingen, qualifiziert. Im 160 Meter-Sprintrennen musste Blum, der im Kanurennsport für den WSV Lampertheim startet, unter anderem gegen die Olympiasieger Max Lemke und Tom Liebscher ran. Der 22-Jährige zeigte auch im Flachwasser seine Klasse und ärgerte die Arrivierten mächtig. Dabei wurden sogar beide Rennen von Blum im ZDF übertragen: sowohl der Vorlauf gegen den späteren Sieger Max Lemke als auch der Zwischenlauf gegen den Silbermedaillengewinner Tom Liebscher. Im Parallel-Sprint-Ausscheidungsrennen fuhr Blum die viertschnellste Zeit des Tages, das Halbfinale verpasste er knapp.