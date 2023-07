Per Notruf ist die Polizei wegen einer Körperverletzung am Sonntagabend auf einen Kinderspielplatz in der Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) gerufen worden. Ein 13-Jähriger gab den Beamten zufolge an, von vier jungen Männern beschuldigten worden zu sein, eine Tiefgarage in der Dammstraße verunreinigt zu haben – was er nicht noch einmal machen solle. Drei der Männer im Alter von 17, 19 und 17 Jahren hätten ihm anschließend nacheinander mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. „Der 13-Jährige wurde nach Klärung des Sachverhalts seiner Mutter übergeben. Die Männer, die zuvor einer Personenkontrolle unterzogen wurden, erhielten einen Platzverweis“, teilen die Beamten mit. Noch bevor die Männer dem Platzverweis nachkommen konnten, erschien laut Polizei allerdings die 46-jährige Mutter einer 10-Jährigen, riss die Beifahrertür des Autos der vier Männer auf und beschuldigte diese lautstark, ihre Tochter verbal angegangen zu haben. Die Frau sei so außer sich gewesen, dass sie von Polizeikräften gleich zweimal vom Auto habe entfernt werden müssen. „Hierbei fiel die Frau zu Boden und verletzte sich leicht“, heißt es seitens der Polizei. Ihre Tochter hat den Beamten zufolge angegeben, mit einem der Männer in ein Streitgespräch geraten zu sein – woraufhin sie weinend zur ihrer Mutter gelaufen sei. Weil diese sich auch in Anwesenheit der Polizei kaum habe beruhigen lassen, sei ihr am Ende ebenfalls ein Platzverweis erteilt worden.