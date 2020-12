Zu Handgreiflichkeiten ist es am Sonntagnachmittag unter drei Männern in einem Auto gekommen. Laut Polizei war das Auto auf der A6 bei Mannheim unterwegs. Zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim artete ein verbaler Streit offenbar aus. Daher steuerte der Fahrer den Standstreifen an und stoppte den Wagen. Die drei Streithähne stiegen aus und schlugen sich gegenseitig mit den Händen ins Gesicht, dabei gerieten sie auch mehrfach auf die rechte Fahrspur. Als sich die Situation wieder beruhigt hatte, stiegen alle drei wieder ein und fuhren weiter. Eine Zeugin hatte die Situation beobachtet und die Polizei verständigt. Durch eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug schließlich auf der A 656 in Richtung Heidelberg angehalten werden. Alle Männer waren offenbar stark alkoholisiert.