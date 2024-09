Eine 21-Jährige ist am Sonntag um 11.48 Uhr in Ludwigshafen belästigt worden. Laut Polizei war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Frankenthaler Straße unterwegs, als sie von drei unbekannten Männern angehalten wurde. Einer der Männer fasste ihr ans Gesäß. Die Frau wehrte sich und schubste den Mann zurück, woraufhin alle drei Männer flüchteten. Die junge Frau verfolgte die Männer bis zum Hauptfriedhof, wo sich die Gruppe trennte. Die Polizei beschreibt alle drei Männer als etwa 1,80 Meter groß. Der Haupttäter trug eine blaue Jeans und ein schwarzes T-Shirt. Einer der Männer war mit einer schwarzen Jogginghose und einem roten Pullover bekleidet. Der dritte Mann trug eine schwarze 3/4-Hose und ein hellgraues Oberteil. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.