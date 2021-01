Drei Männer haben am Donnerstagabend im Stadtteil Süd einen 20-Jährigen attackiert und ihm ins Gesicht geschlagen. Die Tat passierte laut Polizei gegen 19.15 Uhr in der Bleichstraße. Der 20-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und geriet mit einem unbekannten Autofahrer in Streit. Während der verbalen Auseinandersetzung erschienen zwei Bekannte des Autofahrers und mischten sich in den Konflikt ein. Einer der hinzu gekommenen Männer schlug dann plötzlich dem 20-Jährigen ins Gesicht. Anschließend flüchteten die drei Männer. Durch den Schlag erlitt der 20-Jährige eine Prellung unter dem Auge. Der unbekannte Schläger war circa 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er hat schwarze Haare und eine muskulöse Statur. Er trug eine schwarze Hose mit zwei Streifen und einen Pullover mit einem Mercedes-Benz-Logo. Hinweise von Zeugen unter Telefon 0621/963-2122.