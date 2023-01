Eine Gruppe von vier Jugendlichen hat laut Polizei am Montag, 17.30 Uhr, in der Hemshofstraße (Nord) drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren überfallen und ihnen Kleidung und Kopfhörer abgenommen. Einer der Täter schlug einem 14-Jährigen dabei ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Gruppe. Einer der Täter war etwa 1,80 Meter groß, trug eine graue Jogginghose, eine dunkelblaue Jacke und hatte kurze lockige Haare. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.