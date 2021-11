Im Fall des Ludwigshafeners, dem die Staatsanwaltschaft einen Handel mit Drogen aus dem „Darknet“, einem dunklen und unkontrollierten Bereich des Internets, vorgeworfen hat, ist das Urteil des Landgerichts Frankenthal ergangen. Drei Jahre Haft lautete die Gesamtstrafe für den nachgewiesenen „gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“.

Vorbehalten bleibt dabei nach einem Jahr Haft die Möglichkeit einer Drogentherapie, womit die restliche Haftdauer für den 31-Jährigen eventuell verkürzt werden kann.

Wie ein damals ermittelnder Polizeibeamter aus Frankfurt im Zeugenstand aussagte, hat es im Oktober 2020 einen ersten Hinweis auf eine Paketsendung von der Staatsanwaltschaft Koblenz gegeben. Nach der Beschlagnahmung dieses Pakets, in dem 60 Gramm Kokain gefunden wurden, seien in der Folge bis Februar 2021 sechs weitere Sendungen adressiert an den Angeklagten abgefangen worden. Die Absende-Adressen seien fingiert gewesen, Nachforschungen hätten keine weiteren Erkenntnisse über die Absender der Drogen gebracht, berichtet der Beamte.

Durchsuchungsbeschluss im Dezember

Im Dezember sei ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 31-jährigen erst kurz vor Weihnachten gekommen und deshalb nicht vollstreckt worden. Bei einem zweiten Beschluss und einer Wohnungsdurchsuchung im März 2021 seien dann zwar keine Drogen, aber Verpackungsmaterial mit Rauschgiftspuren, eine Feinwaage und zwei Smartphones sichergestellt worden. Auf einem der Smartphones fanden sich Apps für Kryptowährungen wie Bitcoins, mit denen die Drogenlieferungen bezahlt wurden sowie Chatverläufe von Unterhaltungen mit Drogenlieferanten. „Brauchst du Cola oder Peter, Bro?“, hieß es da beispielsweise in der Szenesprache in den vom Gericht verlesenen Dialogen. „Cola“ steht dabei für Kokain, „Peter“ für Amphetamin“, erläuterte die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt.

Wie der psychologische Sachverständige Peter Haag aus Weinheim feststellte, gibt es beim Beschuldigten keine Hinweise auf Schuldunfähigkeit und keine Drogenabhängigkeit in Form einer Erkrankung. Er habe seinen Drogenkonsum kontrollieren können und brauche keine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Eine freiwillige Therapie könne ihm aber helfen, meinte er.

Sieben Bestellungen nachgewiesen

Staatsanwältin Christina Pasedach sah die Vorwürfe der Anklage voll bestätigt. Nachgewiesen worden seien insgesamt sieben Bestellungen mit etwa 90 Gramm Kokain und 1,5 Kilogramm Amphetamin vor allem zum Zweck des Weiterverkaufs. Angemessen sei dafür eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und acht Monaten. Der Verteidiger des 31-jährigen, Rechtsanwalt Alexander Klein aus Ludwigshafen, nannte dies eine „überzogene Forderung“. Zu bewerten sei vor allem die erste Bestellung von 60 Gramm Kokain, von dem etwas zum Eigenverbrauch gedacht gewesen sei. Mit den Folgebestellungen habe der Mann dann nur versucht, seine wachsenden finanziellen Verluste auszugleichen. Denn trotz jeweiliger Bezahlung waren die Drogenbestellungen nie bei ihm angekommen. Dass diese jedes Mal von der Polizei abgefangen wurden, ahnte er offenbar nicht. Er halte zwei Jahre und sechs Monate Haft für ausreichend, meinte Klein.

„Anklage hat sich vollumfänglich bestätigt“

Das Gericht wählte den Mittelweg. Wie die Richterin ihrer Begründung betonte, habe sich die Anklage vollumfänglich bestätigt. Dazu sei es eine Wiederholungstat gewesen. Schon 2014 war der Mann vom Landgericht wegen gewerbsmäßigem Drogenhandel in Neustadt zu einer ähnlichen Strafe verurteilt worden.