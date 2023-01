Nächster Einsatz für Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews: Vorstellungen des Originalhörspiels „Die drei Fragezeichen und die singende Schlange“ werden ab Freitag im Mannheimer Planetarium gegeben. Besucher sollen dabei in den Genuss eines außergewöhnlichen Klangerlebnisses kommen, teilte die Einrichtung weiter mit.

Für den neuen Fall der Abenteuer-Hörspielreihe sei eine Fassung aufgenommen worden, die speziell an die Sound-Technologie in Planetarien angepasst worden sei. Außergewöhnliche räumliche Effekte sollen an jedem Platz einen dreidimensionalen Raumklang erzeugen. Das Publikum könne so tiefer eintauchen in die Handlung, bei der die drei Fragezeichen versuchen müssen, den rätselhaften nächtlichen Aktivitäten einer seltsamen älteren Dame auf den Grund zu gehen.

Infos und Tickets unter Telefon 0621/4194238 oder im Internet unter www.planetarium-mannheim.de.