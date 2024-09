Die Tourist-Info Ludwigshafen lädt Radbegeisterte zu ihren Feierabend-Touren im Rahmen des Stadtradelns ein. Ab sofort ist die Anmeldung für die geselligen Rundfahrten zum Feierabend möglich. Unter der Leitung der Tourist-Info geht es auf drei abwechslungsreiche Touren, die Ludwigshafen unter unterschiedlichsten Aspekten erkunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Am 11. September geht es auf Entdeckungsreise durch Ludwigshafens Grün. Am 18. September werden die meist haushohen Wandgemälde der Reihe Muralu auf einer Nonstop-Tour angesteuert, also ohne nähere Erläuterungen. Der Flyer dazu wird jedoch allen Teilnehmern kostenfrei ausgehändigt. Am 25. September werden beide Streckenführungen des Rheinradwegs durch Ludwigshafen erkundet. Alle Touren starten um 17 Uhr an der Tourist-Info, Berliner Platz 1. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit einem verkehrssicheren Fahrrad möglich und erfolgt auf eigene Verantwortung. Anmeldungen werden über die Tourist-Info, E-Mail an tourist-info@lukom.com oder unter Telefon 0621 512036 entgegengenommen.