In den vergangenen Tagen sind laut Polizei drei Fahrzeuge im Stadtgebiet aufgebrochen worden. Zwischen 5. und 7. September wurde in der Rohrlachstraße (Nord/Hemshof) an einem Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Zwei Transporter geplündert

In der Sachsenstraße (Gartenstadt) wurden im etwa gleichen Zeitraum zwei Transporter aufgebrochen. Auch hier wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus einem Transporter wurde Werkzeug, aus dem anderen wurden ein Tablet und ein Navigationsgerät entwendet. Der gesamte Schaden der drei Taten wird auf 2500 Euro geschätzt. Ob ein Tatzusammenhang besteht, wird ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2122.