Gleich drei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei für das vergangene Wochenende. Eine unbekannte Person beschädigte mit dem eigenen Fahrzeug am Samstag zwischen 19 und 21 Uhr den Toyota einer 65-Jährigen, der in der Hartmannstraße (Hemshof) geparkt war. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Ähnlich erging es laut Polizei einem 25-Jährigen. Sein BMW stand zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in der Ludwig-Börne-Straße (Süd). Das Auto wurde am hinteren linken Radkasten beschädigt. In beiden Fällen fuhr der Verursacher einfach davon.

Auffahrunfall in Bruchwiesenstraße

In der Bruchwiesenstraße (West) verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag um 14 Uhr einen Auffahrunfall und flüchtete danach. Er war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als dieser endete, sei er ohne den Blinker zu setzen auf den rechten Fahrstreifen gefahren. Ein 49-jähriger Fahrer musste auf der rechten Spur stark bremsen. Das Auto hinter ihm fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Hinweise zu allen Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.