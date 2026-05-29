Nächster Erfolg für die Hip-Hop-Tänzer von Dany Dance Center (DDC) in Neuhofen. Von den UDO-Europameisterschaften kehrten sie jetzt mit drei Titeln zurück.

Zwei Teams und fünf Solisten schickte Trainerin Dany Lahdo im niederrheinischen Kalkar auf die Tanzfläche. In der Kategorie U18 Intermediate sicherte sich die DDC Streetsquad etwas überraschend den Europameistertitel. „Eigentlich sind es 13 Tänzerinnen und Tänzer, eine davon fehlte bereits, was uns vorher bekannt war. Eine Woche vor dem Europameisterschaften ist dann ein weiterer Teilnehmer ausgefallen, da mussten wir dann noch einmal umstellen“, erzählt Lahdo. Von 14 gestarteten Teams kamen acht ins Finale, die Neuhofener qualifizierten sich als Zweiter direkt für das Finale, in dem acht Mannschaften auftraten. „Wir lagen vor dem Finale hinter den Franzosen und dachten, die sind so gut, da werden wir Zweiter. Am Ende war es dann der Titel“, spricht die Trainerin von einer Achterbahn der Gefühle. Das zweite Team aus Neuhofen, die DDC Streetcrew, erreichte mit dem Motto Michael Jackson nicht das Finale in ihrer Klasse.

Linus Wendt (links) und Ella Fluhrer holen EM-Titel im Solotanz. Foto: Lahdo/oho

Die 15-jährige Milena Kida (15) erreichte in der Kategorie U16 Novice unter insgesamt 60 Tänzerinnen das Halbfinale. Amelia Kida (10) verpasste in der Altersklasse U12 Novice unter 30 Konkurrentinnen den Sprung ins Finale. Ebenso erreichte Leonie Scherer (15) in der Kategorie U18 Novice auch nicht die letzte Runde.

Zwei Solisten siegen

Das Dany Dance Center stellt bei den Solisten aber auch zwei Europameister. Ella Fluhrer (10) hat die Kategorie der unter zwölfjährigen Beginner gewonnen. Dabei dreht sich alles darum, Freestyle auf unbekannte Music zu tanzen. Es gibt keine Vorbereitung. „Die Tänzerinnen müssen hier den Hip-Hop- Vibe vermitteln“, erklärt Lahdo. Fluhrer hatte bei der DM erst ihre Premiere auf der Bühne gefeiert. In Kalkar hatte sie den direkten Sprung ins Finale verpasst, sich dann aber über die Zwischenrunde qualifiziert. „Sie hat schon geglaubt, dass alles verloren ist. Aber dann hat sie doch gewonnen“, so ihre Trainerin. Der 15-jährige Linus Wendt hat in der Altersklasse U16 Intermediate gewonnen. Er stach dabei rund 20 Mitbewerber aus, musste aber auch den Weg über das Halbfinale nehmen. „Er war bereits im vergangenen Jahr Europameister in der Leistungsklasse darunter. Er hat nicht gedacht, dass er gegen erfahrenere Gegner so gut abschneiden würde“, freute sich Dany Lahdo mit ihrem Schützling über den überraschenden Erfolg.