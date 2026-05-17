Drei Termine, drei Perspektiven: Kunstwände, Eberthalle, Wildpark – mit geführten Touren soll im Juni „Lust auf LU“ gemacht werden.

Die städtische Reihe „Lust auf Lu“ bietet im Juni drei Führungen in Ludwigshafen an. Geplant sind eine Fahrradtour zu Fassadenkunst, ein Blick hinter die Kulissen der Eberthalle und eine kombinierte Rad- und Naturführung zum Wildpark. Für alle Termine ist eine Voranmeldung erforderlich.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 3. Juni, um 17.30 Uhr die Radtour „MuraLu“. Sie führt zu Wandgemälden (Murals) in mehreren Stadtteilen, wo international renommierte Graffiti-Künstler haushohe Bilder auf Fassaden gesprüht haben. Kuratorinnen erläutern vor Ort Entstehung und Hintergründe der Arbeiten des MuraLU-Projekts. Kooperationspartner ist das Wilhelm-Hack-Museum.

Am Freitag, 5. Juni, um 17.30 Uhr folgt die Führung „EinBlicke: Eberthalle – Blick hinter die Kulissen“. Thematisiert werden Nutzung und Geschichte der Mehrzweckhalle, ergänzt um Anekdoten aus mehr als 60 Jahren Veranstaltungsbetrieb. Der Geschäftsführer der Eulen Ludwigshafen informiert zudem über den Verein, der die Halle in der zweiten Handball-Bundesliga für Heimspiele nutzt.

Einblicke in die Eberthalle. Foto: Lukom/Kleb/Oho

Den Abschluss bildet am Samstag, 6. Juni, um 11.30 Uhr die „NaTour: Radtour und Führung durch den Wildpark“. Die Route führt in den Süden der Stadt zum Rheingönheimer Wildpark mit Auwald-Vegetation und heimischen Tierarten; unterwegs werden Stationen entlang der Strecke vorgestellt. Für den Aufenthalt im Wildpark ist eine Picknickpause eingeplant, Verpflegung bringen die Teilnehmer selbst mit. Eintrittskarten für den Wildpark sind vor Ort erhältlich. Kooperationspartner ist der Fahrradclub ADFC.

Wildpark Rheingönheim. Foto: Lukom/Beetz/Oho

Noch Fragen?

Anmeldungen bei der Tourist-Information Ludwigshafen, Berliner Platz 1, oder per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter 0621 51 20 36. Weitere Informationen zum Programm im Netz unter www.lukom.com/events verfügbar.