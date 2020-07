Die Polizei vermeldet drei Einbrüche, die sich am Wochenende in Oggersheim und Friesenheim ereignet haben. Beute machten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler allerdings nur in einem Fall. Die Polizei sucht Zeugen.

In Elektronikfachgeschäft eingestiegen

Am Sonntag gegen 23.15 Uhr brachen Unbekannte in ein Elektronikfachgeschäft im Hedwig-Laudien-Ring in Oggersheim ein. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Fenster aufgehebelt

In der Nacht auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Lungestraße (Friesenheim) ein. Sie hebelten ein Fenster auf. Aus der Wohnung wurde Schmuck entwendet, dessen Wert noch nicht ermittelt ist. Zusätzlich entstand Sachschaden am Fenster.

Nur Sachschaden angerichtet

Das dritte Delikt ereignete sich ebenfalls in Friesenheim. In der Nacht auf Sonntag drangen Unbekannte in eine Wohnung in der Sternstraße ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Es entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise zu allen Einbrüchen an die Kripo unter Telefon 0621/963-2773.