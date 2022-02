Die Polizei sucht Zeugen für drei Einbrüche in Oppau, die sich am Wochenende ereignet haben. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar.

Am Samstag zwischen 17 und 22.30 Uhr hebelten Unbekannte ein Küchenfenster in einem Wohnhaus in der Buchnerstraße auf. Es wurde Bargeld aus einem Möbeltresor entwendet.

Schmuck erbeutet

Zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, kurz vor 8 Uhr, gelangten Unbekannte ebenfalls über ein Küchenfenster in ein Wohnhaus in der Buchnerstraße. Die Räume wurden durchwühlt, nach ersten Angaben wurde Schmuck im Wert von zirka 200 Euro entwendet.

Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, drangen die Täter über eine Küchentür in ein Wohnhaus in der Einsteinstraße ein und durchwühlten die Räume. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. Sachschaden: rund 100 Euro. Hinweise an die Kripo unter Telefon 0621 963-2773.