Vor 150 Jahren wurde der MGV Concordia Schifferstadt gegründet. Das Jubiläum möchte der Verein mit mehreren Veranstaltungen feiern. Auftakt macht ein großes Konzert.

Unter anderem soll der besondere Geburtstag mit einem Konzert aller drei Chöre am Sonntag, 19. April, ab 16 Uhr in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums Schifferstadt, begangen werden. Unter dem Titel „Das besondere Konzert“ präsentieren sich der Frauenchor unter der Leitung von Regina Gajnanova in Vertretung für Friederike Düser, der gemischte Chor Cantiamo, geleitet von Joe Völker, und der Schifferstadter Männerchor mit Chorleiter Bernd Camin. „Es ist ein besonderes Konzert, weil zum ersten Mal alle drei Chorgattungen gemeinsam ein Konzert gestalten“, erklärt die Concordia-Vorsitzende Martina Fiolka-Zimmermann. Entsprechend groß sei die musikalische Vielfalt.

So singt der Frauenchor, der sich vor allem dem Schlager und der deutschen Popmusik verschrieben hat, etwa „Liebe ist alles“ von Rosenstolz oder „Wie schön du bist“ von Sarah Connor. Traditionelle Chormusik gibt es derweil vom Schifferstadter Männerchor, der sich neben Stücken von Freddy Quinn und Ennio Morricone aber auch den Musical-Hit „Starlight Express“ vornimmt. Und Cantiamo bietet neben Filmmusik, Pop und Schlager ebenfalls Ausflüge in berühmte Musicals.

Eine Premiere zum Finale

Eine Premiere erleben die Zuschauer am Ende des Konzerts, wenn zum ersten Mal alle drei Chöre ein gemeinsames Lied anstimmen. Dieses trägt zudem einen Titel, der vermuten lässt, es wäre eigens für diesen Zweck geschrieben worden. Und zum Teil stimmt das sogar, denn auch wenn „MGV Concordia (Freude durch Harmonie)“ von der kölschen Band „Bläck Fööss“ stammt, so wurde der Text zumindest vom Kölschen ins Pfälzische übertragen.

Als der Männergesangverein Concordia Schifferstadt 1876 gegründet wurde, war er eine reine Männerdomäne. Den Männerchor gibt es bis heute, allerdings schloss er sich 2018 mit dem MGV 1854 und dem MGV Klein-Schifferstadt zum Schifferstadter Männerchor zusammen. Im Jahr 2000 gründete sich der Frauenchor. Und 2014 kam Cantiamo hinzu. Zu dritt halten die Chöre das Vereinsleben des MGV Concordia lebendig. Und das wollen die rund 65 Sängerinnen und Sänger mit ihrem Konzert auch zeigen.

Termin

„Das besondere Konzert“ des MGV Concordia beginnt am Sonntag, 19. April, um 16 Uhr in der Aula des Schulzentrums Schifferstadt, Neustückweg. Einlass ist ab 15.15 Uhr. Karten zum Preis von 15 Euro gibt es in der Buchhandlung Frank, bei Optik Delker, allen Sängerinnen und Sängern sowie an der Tageskasse.