Ab 22. Februar saniert die Stadt im Mannheimer Norden nacheinander drei Bushaltestellen. Wie es aus dem Rathaus heißt, stehen zuerst Umbauarbeiten an der Haltestelle „Käfertal Süd“, dann „Pfeifferswörth“ und abschließend „Bonifatiuskirche“ an. Die Gesamtkosten für alle Vorhaben belaufen sich den weiteren Angaben zufolge auf rund 120.000 Euro. Die drei Haltestellen sollen einen barrierefreien Ein- und Ausstieg ermöglichen. Geplant sei zudem ein neues Pflaster im Wartebereich, moderne Wartehäuschen und Anschlüsse an das Blindenleitsystem. Die Sanierung der einzelnen Haltestellen dauert laut Stadt jeweils etwa drei Wochen. Während dieser Zeit kann es zu Behinderungen rund um die Haltestellen kommen. Die Rhein-Neckar Verkehrsgesellschaft will in unmittelbarer Nähe Ersatzhaltestellen einrichten.