Drei Autos sind am Freitag gegen 18 Uhr in Friesenheim im Kreuzungsbereich Riedsaum-/Berthold-Schwarz-Straße in Brand geraten, ein dritter Wagen wurde nach Polizeiangaben durch das Feuer beschädigt. Außerdem wurden zwei Hausfassaden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen auf die Gebäude verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalinspektion Ludwigshafen. Die Arbeit der Feuerwehr war gegen 20 Uhr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 15 Personen und drei Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst.