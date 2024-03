Aus drei Fahrzeugen sind in der Nacht von Montag auf Dienstag im Stadtgebiet Gegenstände gestohlen worden, teilt die Polizei mit. Im Bereich des Kaiserwörthdamms (Mundenheim) gelangten unbekannte Täter auf das Gelände eines Betriebshofes, brachen dort zwei Fahrzeuge auf und entwendeten drei Laubbläser. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 5000 Euro. In der Robert-Koch-Straße (Nord) wurde die Scheibe eines Citroën eingeschlagen. Aus dem Inneren wurde eine Tasche mit Laptop, Tablet und Smartphone entwendet. Die Tasche lag von außen sichtbar auf dem Beifahrersitz. In der Kneippstraße (Nord) schlugen Unbekannte die Scheiben eines geparkten Autos ein und stahlen einen Geldbeutel mit mehreren Bezahlkarten. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.