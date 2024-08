Ganz in der Nähe des Naherholungsgebiets am Begüten- und Kratzschenweiher stellt die Dreher-Firmengruppe Kalksandsteine in unterschiedlicher Dichte und Größe her. 1922 haben die Gebrüder Willersinn an der Mittelpartstraße das Werk aufgebaut. Die Eigentümer wechselten im Laufe der Zeit, und auch der beliebte Baustoff selbst wurde weiterentwickelt.

Riesige Silos ragen in die Luft. Ebenso groß sind die Blöcke aus passfertig geschnittenen Kalksandsteinen (KS), die auslieferbereit auf Paletten stehen. Mehr als 100 Formen