Ein vergleichbares Konzept gibt es bereits in Ludwigshafen: Mitarbeiter des Ordnungsamts fahnden nach Verursachern von Müllbergen im Stadtgebiet. Auch in Mannheim sind jetzt drei solcher Mülldetektive im Einsatz – eine Bilanz soll bald vorgestellt werden. Bei weggeworfenen Zigarettenstummeln setzt man weiter auf Fahnder in Zivil.

