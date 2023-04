Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Coronavirus kommt immer mehr in Ludwigshafen an. 38 Covid-19-Patienten muss das Klinikum derzeit behandeln – elf von ihnen auf der Intensivstation. Am Freitag waren es erst acht Intensivpatienten gewesen.