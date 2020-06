Zum Schuljahresende steht wie üblich die Rückgabe ausgeliehener Schulbücher an. Nutzer der Ausleihe können die Bücher zu den regulären Terminen in den Schulen abgeben. Darüber wird laut Stadtverwaltung mit der Ausgabe beziehungsweise mit dem Versand der Rücknahmescheine durch die Schulen informiert.

Zusatztermine werden angeboten

Wie in den vergangenen Jahren auch, bietet der Bereich Schulen zudem zentrale Zusatztermine für die Rückgabe für diejenigen an, die die Termine in den Schulen nicht einhalten können. Diese Termine sind: für Integrierte Gesamtschulen, Realschulen plus sowie die Grund- und Realschule plus Albert-Einstein am Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 1. Juli, jeweils von 9 bis 16 Uhr; für Gymnasien am Mittwoch, 1. Juli, 9 bis 16 und Donnerstag, 2. Juli, 9 bis 17.30 Uhr; für Grundschulen und Berufsbildende Schulen am Donnerstag, 2. Juli, 9 bis 17.30 und Freitag, 3. Juli, 9 bis 12.30 Uhr. Rückgabeort ist das Großraumbüro 420 im vierten Stock des Rathauses, Rathausplatz 20. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig.

Rückgabe in den Sommerferien nicht möglich

Eine Rückgabe nach diesen Terminen, das heißt in den Sommerferien, ist nicht mehr möglich. Alle bis dahin nicht zurückgegebenen sowie beschädigte Bücher werden in Höhe des Zeitwerts in Rechnung gestellt.

Besucher werden gebeten, zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter im Verwaltungsgebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung oder eine Alltagsmaske zu tragen.