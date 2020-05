In der Sitzung des Hauptausschusses wird am Montag ab 15 Uhr im Rathaus zum ersten Mal deutlich werden, wie stark die Corona-Krise die Stadt Ludwigshafen trifft. Kämmerer Andreas Schwarz (52, SPD) wird dem Gremium dann die Eckpunkte eines neuen Nachtragshaushalts vorlegen. Die Zahlen haben es in sich. In der Vorlage ist von „wegbrechenden Einnahmen“ und „schwerwiegenden Auswirkungen“ die Rede. Und es wird auch klargemacht, dass die Kommunen diese Krise nicht alleine meistern können. Konkret geht Kämmerer Schwarz aufgrund der neuen Situation davon aus, dass sich das für 2020 geplante Jahresdefizit um knapp 75 Millionen Euro gegenüber der Anfangsplanung vergrößern wird: Es wird demnach bei 120,3 Millionen Euro liegen. Die Ursache für die Verschlechterung der Lage liegt vor allem im Einbruch der Gewerbesteuer: Die Kämmerei rechnet mit einem Rückgang von fast 94 Millionen Euro. Dies ist insofern dramatisch, da die Stadt stark von der Gewerbesteuer abhängt und diese Einnahmen bereits 2019 wegen der schlechten Konjunktur um 46 Millionen Euro zurückgegangen waren. Zum Vergleich: 2018 nahm die Stadt bei der Gewerbesteuer noch 190 Millionen Euro ein, vergangenes Jahr wurde die Erwartung deutlich von 194 auf 148 Millionen Euro nach unten korrigiert. Jetzt folgt der nächste drastische Einschnitt. Laut Vorlage ist aufgrund der jüngsten Entwicklungen außerdem noch unklar, wie die Sparauflage der Aufsichtsbehörde in Höhe von 3,5 Millionen Euro zur Finanzierung der freiwilligen Leistungen erfüllt werden kann.