Es ist ein starkes Zeichen, das es in sich hat: Die Schulleitungen sämtlicher Ludwigshafener Grundschulen haben gemeinsam mit den Elternbeiräten einen offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) geschrieben. Der Tenor: So könne es nicht weitergehen. Was die Pädagogen angesichts von „acht bis 25 Prozent“ versetzungsgefährdeten Kindern in den Klassenstufen 1 und 2 konkret fordern und wie hoch sie den Anteil jener Schülerinnen und Schüler beziffern, die kaum Deutschkenntnisse oder auch soziale und emotionale Defizite haben, lesen Sie hier in unserem ausführlichen Bericht.