Die mit über 1,6 Milliarden Euro verschuldete Stadt ist am Montagabend womöglich nur knapp einem Eklat und einem „Shutdown“ entgangen, also einer Schließung von Einrichtungen wie Bädern oder Bibliotheken sowie einer Ausgabensperre. Nach mehrstündiger dramatischer und emotionaler Debatte hat der Hauptausschuss dem Stadtrat empfohlen, in seiner Sitzung am 25. April den von der Verwaltung überarbeiteten Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 abzusegnen. Darin wird das Defizit von bisher 115 Millionen Euro auf 58,7 Millionen Euro nahezu halbiert. Der letzte Entwurf von Mitte Dezember war von der Finanzaufsicht ADD nicht genehmigt worden. Unter anderem fordert die ADD eine Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 420 auf 540 Prozent, was neun Millionen Euro zusätzlicher Einnahmen bringen würde. Die Steuer betrifft Grundstücksbesitzer, Wohnungseigentümer und indirekt auch Mieter.

Brandrede der OB

Zunächst beharrten die meisten Fraktionen auf einem gemäßigten Hebesatz von 487. Mit der ADD sollte auf dieser Basis nachverhandelt werden. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) telefonierte noch während der Sitzung mit der ADD, die signalisierte, dass dies inakzeptabel sei. „Wir haben keinen Spielraum“, warnte die OB eindringlich vor schwerwiegenden Konsequenzen für die ganze Stadtgesellschaft. Mit einer Brandrede riss sie dann das Ruder herum. Nach einer Sitzungspause einigte sich das Gremium auf den von der Verwaltung vorgeschlagenen Hebesatz von 525 Prozent. SPD, Grüne im Rat, Grünes Forum und Piraten stimmten dafür, auch wenn sich alle „ein Stück weit von der ADD erpresst“ fühlten. „Ich danke Ihnen für Ihren Mut“, sagte die OB. Die AfD hatte schon vorher zugestimmt. CDU, FDP und FWG enthielten sich. Die Linke lehnte den Entwurf ab. Es gab acht Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und eine Nein-Stimme.