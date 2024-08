Einen 24-Jährigen aus Dudenhofen, der im Bereich Speyer mehrfach einen Audi-Fahrer genötigt haben soll, hat die Polizei am Samstag gegen 22 Uhr in der Saarlandstraße in Ludwigshafen-Mundenheim kontrolliert. Laut Polizei versuchte der Mann zunächst, zu Fuß zu flüchten, konnte aber festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,0 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass der Mann vorher auf der L454 bei Speyer in Fahrtrichtung Schifferstadt auf einen Audi Q5 mehrfach zu nahe aufgefahren sei. Zeugen des Vorfalls in Speyer und der Fahrer des Audis werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 zu melden.