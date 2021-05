Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir am Hans-Warsch-Platz in Oggersheim Doris Mayer getroffen. Die 73-Jährige war mit ihrem Mann Harry auf Einkaufsbummel und ist medienerfahren.

Ich suche nach einem Interviewpartner ...

Da mache ich mit. Meinen Mann haben sie auch schon einmal interviewt. Das war vor ein paar Jahren in der Innenstadt.

Prima. Was treibt Sie bei diesem Wetter auf die Straße?

Zum einen war ich ein bisschen im Drogeriemarkt einkaufen, aber vor allem machen wir jeden Tag auch einen kleinen Spaziergang – solange es nicht gerade wie aus Kübeln schüttet. Am Wochenende sind wir zum Beispiel bis nach Oppau gelaufen.

Haben Sie eine feste Wegstrecke?

Nein. Wir laufen halt so ein bisschen herum. Normalerweise sind wir viel im Bruch unterwegs, aber dort ist aktuell alles so matschig – das macht keinen Spaß. Obwohl mein Mann dort sehr gerne hingeht und bei gutem Wetter auch viel fotografiert.

Und was haben Sie im Drogeriemarkt eingekauft? Sind die Vorräte an Toilettenpapier aufgebraucht?

Nein. Das sicher nicht. In dieser Hinsicht hatten wir auch schon vor Corona keine Probleme. Aber ein paar Kleinigkeiten fehlen halt immer.

Aktuell sinken die Temperaturen. Sind Sie darauf ebenfalls eingerichtet?

Absolut. Wir haben noch genügend Holz und Holzbriketts zu Hause.

Sie heizen mit Holz?

Ja. Das ist einfach eine ganz andere Wärme. Der Ofen steht im Wohnzimmer, die Türen sind offen, dann ist es auch in den anderen Zimmern warm.

Und was verheizt man da so?

Wir brauchen in einem normalen Winter zwei bis drei Ster Holz. Das holen wir uns aus dem Baumarkt.

Wir steuern außerdem auf den Höhepunkt der Fasnacht zu. Spüren Sie davon etwas?

Wir sind beides keine Fasnachter. Uns fehlt gerade nichts, obwohl wir gestern im Fernsehen ein bisschen Fasnacht geschaut haben.

Und was fehlt Ihnen aktuell?

Was fehlt, sind die Treffen mit Freunden, oder dass man sich einfach mal treffen und etwas trinken gehen kann. Und uns fehlt beiden der Sport in unseren Vereinen.

Getrennte Vereine? Liegt das noch an unterschiedlichen Konventionen?

Nein. Mein Mann ist einfach beim ABC in einer Herzsportgruppe und ich hier beim TuS Oggersheim. Aber im Moment findet ja nirgends etwas statt, das fehlt uns beiden. Da macht es auch keinen Unterschied, wenn die Ausgangssperre aufgehoben werden sollte. Treffen darf man ja trotzdem niemanden.