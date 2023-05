Die ehemalige Bundestagsabgeordnete Doris Barnett feiert am Montag 70 . Geburtstag. Von 1994 bis 2021 vertrat sie den Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal im Deutschen Bundestag.

Barnett ist seit 1971 Mitglied der SPD. Für ihr politisches Engagement ist die gebürtige Friesenheimerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Sie stammt aus einer politisch aktiven Familie. Der damalige Bundeskanzler Willy Brandt war für sie der Grund, in die SPD einzutreten. Bevor sie Berufspolitikerin wurde, hatte Barnett Jura studiert. Sie war in den Gewerkschaften und bei den Technischen Werken Ludwigshafen (TWL) sowie der Stadtverwaltung beruflich tätig. Als Politikerin hat sie zunächst noch in der früheren Bundeshauptstadt Bonn angefangen, erlebte den Umzug des Parlaments nach Berlin. Im politischen Duell um das Direktmandat in der Heimat trat sich auch gegen den damaligen Kanzler Helmut Kohl (CDU) an. Sie war Mitglied mehrer wichtiger Ausschüsse des Parlaments und unter anderem auch Wahlbeobachterin der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Nach 27 Jahren im Bundestag trat sie bei der Bundestagswahl 2021 nicht mehr an.

Barnett ist seit 1984 im SPD-Ortsverein an ihrem Wohnort Oggersheim aktiv. Heute hat sie die Funktion als Bildungsbeauftragte im Ortsverein und ist Landesvorsitzende der Naturfreunde von Rheinland-Pfalz. Sie war viele Jahre stellvertretende Vorsitzende des SPD-Stadtverbands Ludwigshafen und Mitglied des Landesvorstands der SPD Rheinland-Pfalz. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Ihre Partei gratuliert ihr zum runden Geburtstag und zollt Respekt für ihr Lebenswerk, so Gregory Scholz, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Vorderpfalz.