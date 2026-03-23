Raymond Höptner deutlich, Marion Schneid hauchdünn: Die CDU hat in LU erstmals beide Direktmandate bei einer Landtagswahl gewonnen. Es war spannend bis zum Schluss.

Kurz vor 21 Uhr brandet Jubel im Wilhelm-Hack-Museum auf: „Oh, wie ist das schön ...“, singen die Christdemokraten und klatschen im Rhythmus dazu. Erstmals gewinnt die CDU bei einer Landtagswahl in Ludwigshafen beide Direktmandate.

Der 26-jährige Politik-Neuling Raymond Höptner holt den Wahlkreis 36 mit mehr als vier Prozentpunkten Vorsprung vor Beatrice Wiesner (31, SPD). Ein Herzschlagfinale gibt’s im Nachbarwahlkreis 37: Dort gewinnt Marion Schneid (62) am Ende mit 35 Stimmen Vorsprung und liegt knapp vor SPD-Kontrahent Gregory Scholz (44). Viermal wird der letzte Stimmbezirk (Notwende/Melm) nachgezählt, bis Wahlleiter und Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) das Ergebnis verkündet und es bei seinen Parteifreunden kein Halten mehr gibt. Gefeiert wird der historische Erfolg beim Italiener um die Ecke.

Mit Blumen: Wahlsieger Raymond Höptner (Wahlkreis 36), links Peter Uebel, Fraktionschef im Stadtrat, rechts Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes. Foto: Steffen Gierescher

Kurz nach Schließung der Wahllokale ist die Stimmung bei der Wahlparty noch gedämpft: Die AfD liegt bei der Auszählung der ersten Stimmbezirke klar vorne. Während die AfD-Kandidaten Johannes Thiedig (49, Wahlkreis 36) und Christoph Schmitt (31, Wahlkreis 37) zufrieden dreinblicken, sieht man im Rest des Saals viele ernste Mienen. Droht Ludwigshafen ein weiterer Rechtsruck? Holt die AfD ein Direktmandat? Drei Stunden später ist klar: Die CDU ist der Gewinner des Abends, die SPD schafft es bei den Erststimmen auf Platz zwei. Die AfD-Männer belegen jeweils Rang drei. Die Erleichterung ist bei den Anhängern der anderen Parteien spürbar.

„Massiv verbessert“

„Es gab eine Wahrscheinlichkeit, einen der beiden Wahlkreise zu gewinnen. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden“, sagt der Ludwigshafener AfD-Chef Thiedig. Seine Partei habe ihre Ergebnisse „massiv verbessert“. Von „phänomenalen Ergebnissen in Mainz und LU“ spricht Christoph Schmitt, AfD-Kandidat im Wahlkreis 37. „Der Wähler hat gezeigt, dass er mit der Politik des Altparteienkartells unzufrieden ist und hat das entsprechend abgestraft“, bilanziert er.

„Das Abschneiden der AfD ist erschreckend. Das muss uns allen zu denken geben“, sagt SPD-Kandidatin Wiesner, die ihren Wahlkreis nicht gewinnen konnte und darüber sehr enttäuscht war. Die Juso-Landesvorsitzende führte ihre Niederlage auch darauf zurück, dass sie in Ludwigshafen nicht so bekannt sei wie Höptner.

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„Ein schwarzer Abend“

„Für mich ist es ein schwarzer Abend. Ich habe bis zum Schluss geglaubt, dass wir das drehen können“, sagt Julia May, SPD-Fraktionschefin im Stadtrat. Alexander Schweitzer sei ein guter Ministerpräsident gewesen, ein toller Typ, der gut bei den Menschen ankomme. Als die CDU feiert, sind die meisten Genossen schon gegangen.

Publikum im Hack-Museum. Foto: Steffen Gierescher

Doppelt bitter ist der Abend für SPD-Parteichef Gregory Scholz, der die Ergebnisse in Mainz verfolgt: seinen Wahlkreis hauchdünn verloren, als Generalsekretär der Landes-SPD die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt. „Ja, das ist ein schwieriger Abend, keine Frage“, räumt er am Telefon ein. „Wir hatten uns etwas anderes vorgestellt.“

Die starke Aufholjagd der SPD nach dem Umfragevorsprung der CDU sei zwar beachtlich gewesen, aber nur ein schwacher Trost. Der fehlende Rückenwind aus Berlin ist für den Oppauer ein Grund für die SPD-Verluste. Weder zu seiner Zukunft noch zu der von Schweitzer will er sich am Sonntagabend äußern. „Die Gremien setzen sich morgen zusammen und werden dann über das weitere Vorgehen beraten.“

Ziemlich leer und zäh: Im Stimmbezirk 1411 (West, Theodor-Heuss-Gymnasium) waren bis 11 Uhr erst 60 Stimmzettel ausgefüllt. Foto: Steffen Gierescher

Euphorisch ist die Reaktion bei der CDU. „Wir regieren jetzt in Bund, Land und Stadt. Wir sind am Zenit“, sagt Peter Uebel als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und neues Mitglied im Landesvorstand. „Wir müssen verantwortungsvoll damit umgehen und dürfen nicht überheblich werden.“ Kreisvorsitzender Torbjörn Kartes spricht von einem „hervorragenden Ergebnis im Land“ und einem „sensationellen Ergebnis in LU“. Vor allem Höptner sei es gelungen, Leute zu mobilisieren, die keine klassischen CDU-Wähler seien. „Echt Wahnsinn“ nennt Schneid den Krimi im Wahlkreis 37. „Ich freue mich sehr“, sagt Höptner zu seinem Sieg im Wahlkreis 36.

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Lange Gesichter bei Liberalen

Die Grünen bereiten sich schon auf ihre Oppositionsrolle in Mainz vor. „Wir werden die schwarz-rote Landesregierung auf Trab halten“, kündigt Susanne Großpietsch, Co-Vorsitzende im Stadtrat, an. Lange Gesichter gibt es bei den Liberalen, die es nicht mehr in den Landtag schaffen: „Es ist ein schwarzer Tag für die FDP“, sagt Stadtratsfraktionschef Hans-Peter Eibes. Kreisvorsitzender Anes Avdic meint: „Wir müssen unser Profil schärfen.“ Jonas Leibig, Bezirksvorsitzender der Linken, ist nach dem verpassten Einzug in den Landtag einerseits enttäuscht. Andererseits seien die Zugewinne ein gutes Fundament für die Kommunalwahl 2029.

Ein Interview mit Raymond Höptner lesen Sie hier.

Ein Interview mit Marion Schneid lesen Sie hier.