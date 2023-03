Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Paul Lagall vom ASV Ludwigshafen legt letzte Hand am LED-Flutlichtstrahler an. Feintuning nennt man das wohl. Das Boulodrom des ASV Ludwigshafen ist rechtzeitig fertig geworden für den sportlichen Höhepunkt des Jahres: dem zweiten Bundesligaspieltag der Deutschen Pétanque Liga am 28. und 29. Mai.

Um das Großereignis stemmen zu können, haben sich die ASV-Verantwortlichen Unterstützung aus der eigenen Stadt geholt. Gemeinsam mit dem VfSK Oppau um ihren Vorsitzenden Jürgen