Um den sinnvollen Einsatz von Entspannungstechniken im Trainingsalltag und Wettkampf geht es in einer Fortbildung der Sportjugend Pfalz am 30. April, 9 bis 12 Uhr, in Kaiserslautern. Die meisten Athleten hätten kein Leistungs-, sondern ein Regenerationsproblem – das schreibt die Sportjugend Pfalz auf ihrer Internetseite.

Sport, Schule, Studium, Arbeit und immer auf Social Media: Wo bleibe da Zeit, mal runterzukommen? Entspannung sei das Geheimnis für Topleistungen sowie Doping für die Seele, so die Sportjugend. Themen: Grundlagen des Entspannungstrainings wie Atemübungen, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Behandelt werden Funktion und Anwendung im Trainingsalltag und in Wettkampfsituationen. Methoden werden in Übungen gezeigt. Referentin ist die Gesundheitspsychologin Svenja Gimbel.

Kontakt

Anmeldeschluss ist am 23. April. Ansprechpartner: Sportjugend Pfalz, Bildungsreferent Marcel Weinmann, Telefon 0631/34112-52, E-Mail marcel.weinmann@sportbund-pfalz.de