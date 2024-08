Eine stark blutende Verletzung an der Schulter hat ein Radfahrer nach einem Unfall mit einem Auto am Freitag davongetragen. Laut Polizei fuhr der Radfahrer auf dem Radweg in der Mundenheimer Straße im Ludwigshafener Stadtteil Süd und wurde von der Beifahrertür eines parkenden Autos erwischt. Der Radfahrer kam ins Krankenhaus.

Plötzlich geöffnete Autotüren werden für Radfahrer immer wieder zur Falle. Das sogenannte „Dooring“ kann durch den „Holländischen Griff“ vermieden werden. Dabei öffnet der Autofahrer die Tür mit der rechten Hand, ist dadurch gezwungen, sich nach links umzudrehen, und sieht herannahende Fahrräder automatisch.

In einer Gerichtsentscheidung aus dem Jahr 2022 wurde ein Autofahrer zur vollen Haftung für die Schäden verurteilt, die er durch seine achtlos aufgerissene Autotür verursacht hatte.