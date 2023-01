Innerhalb ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken mit einem „festlichen Konzert zur Völkerverständigung“ am Sonntag, 29. April, um 14 Uhr, in der Protestantischen Auferstehungskirche in Oppau (Kirchenstraße 1). Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem im Oppauer Gemeindebüro, Kirchenstraße 3, bei der Tourist-Info, Berliner Platz 1, sowie bei der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle, Amtsstraße 5-11.