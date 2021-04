Dominik Lenz ist ein intelligenter Handballer. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler war in den letzten Jahren der erste Spieler, der aus der Nachwuchsschmiede des TV Hochdorf und der TSG Friesenheim den Sprung in die Dritte Liga geschafft hatte. Der gebürtige Hochdorfer steht sinnbildlich für den Weg, den die beiden Vereine mit dem neugegründeten HLZ jetzt gehen. Daran ist auch sein Vater Horst beteiligt.

Dominik Lenz ist keiner der sich in den Vordergrund drängt. Aber wenn er gebraucht wird, dann ist er da. Das war auch am Samstagabend so, wo der TV Hochdorf, genauer gesagt das ab dem 1. Juli geltende Nachfolgeteam Handball-Leistungszentrum (HLZ) Friesenheim-Hochdorf, im Derby einer Freundschaftsrunde auf die TSG Haßloch traf. Dass die Grün-Weißen am Ende mit 28:27 (17:15) die Nase vorn hatten, daran hatte Lenz großen Anteil. Seine Bilanz: Sechs Würfe, fünf Tore.

Lenz lässt sofort Taten sprechen

Auf den Studenten der Sportwissenschaften an der Universität Mainz ist Verlass. Wieder einmal kam er von der Bank, löste Luis Maier im linken Rückraum ab, und mit dem ersten Wurf traf er zum 7:5. „Das war abgesprochen, dass ich zunächst draußen bleibe“, sagte Lenz. Er ist kein Typ, der seinen Platz einfordert, der lautstark agiert, sondern eher einer, der auf dem Spielfeld Taten sprechen lässt. So auch im Duell gegen Elvis Borodovskis, als er sich durchsetzen konnte und zum 9:7 traf. Er war aber auch da, als es eng wurde. Mit einem Doppelschlag, als er Hochdorf mit 20:16 in Front brachte (33.) und nach dem Ausgleich der TSG mit der erneuten Führung zum 26:25 (56.). „Das war heute richtig gut, nachdem wir gegen die Junglöwen nicht so gut gespielt hatten“, meinte der Rechtshänder.

Er ist froh, dass die Spiele in der Pandemie stattfinden. „So bleiben wir ein wenig im Rhythmus, aber die Auszeit während des Lockdowns war für mich nicht schlecht, ich hatte viel zu tun gehabt, und so kam die Pause mir entgegen“, betonte Lenz.

In der Dritten Liga gereift

Er ist im dritten Jahr in der dritten Liga gereift. Los ging es vor drei Jahren, als er als A-Jugendlicher bei der TSG Friesenheim ein Zweitspielrecht bei den Pfalzbibern erhielt. Das war auch der erste Schritt der neuen Abteilungsleitung der TSG Friesenheim, den Gedanken der erneuten Kooperation mit Hochdorf aufzugreifen. Lenz: „Das HLZ ist für mich deshalb nichts Neues. Die Zeit war reif für solch eine Kooperation und bringt die jungen Spieler aus beiden Vereinen weiter.“

Seine Entwicklung gilt als Modell für die Zukunft, Talente aus der Region zu erhalten und zu fördern. Das Eigengewächs des TV Hochdorf, in der D- und C-Jugend bei VTV Mundenheim am Ball, dann in der B- und A-Jugend der TSG Friesenheim, ist inzwischen dort wieder angekommen, wo er einst seine Laufbahn begann. „Als Hochdorfer hatte ich immer ein Auge auf meinen Heimatverein“, verriet Lenz.

Vater Horst Lenz mit „grünem Herz“

Daran hatte sein Vater Horst, der sich als TVH-Vorstandsmitglied die Partie gegen Haßloch nicht entgehen ließ, großen Anteil. Auch sind die Derbies bei beiden pfälzischen Drittligisten im Hause Lenz stets ein Thema. Das hat besondere Gründe: Vater Horst (63) trug von 1980 bis 1987 das Trikot der Bären, die damals auch in der Zweiten Liga unterwegs waren. Diese Verbundenheit ist bis heute geblieben.

Aber Horst Lenz ist auch einer, der aus seiner Liebe zum „grünen Herz“, dem TV Hochdorf, kein Geheimnis macht. Seine Laufbahn begann und endete in Hochdorf, als Spieler und dann als Trainer. Und das hat auch etwas mit seinen Buben, Yannik und Dominik zu tun. Als Yannik mit Handball im Jahr 2000 begann, startete Horst Lenz seine Trainerlaufbahn. Und diese endete vor drei Jahren, als sein jüngster Sohn Dominik als Aktiver in die erste Mannschaft des TV Hochdorf wechselte.

So war auch der Vater nach der Partie gegen TSG Haßloch der erste Ansprechpartner nach dem Abpfiff. „Ich freue mich, wenn er da ist: Ohne meine Eltern wäre das nicht möglich gewesen“, gesteht Dominik Lenz.