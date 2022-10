Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Dekan Dominik Geiger mit Wirkung zum 1. Oktober die Pfarrei Heilige Edith Stein (Pfingstweide, Edigheim, Oppau) verliehen. Der 40-Jährige hatte die Pfarrei seit dem 1. Mai 2021 als Administrator geführt. Pfarrer Geiger ist außerdem seit dem 1. Oktober 2020 Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Cäcilia (Hemshof und Friesenheim) und seit 1. Oktober 2022 Dekan in Ludwigshafen. Die feierliche Einführung von Dominik Geiger als Leitender Pfarrer der Pfarrei Heilige Edith Stein findet am Sonntag, 30. Oktober, 10.30 Uhr, in der Kirche St. Martin (Oppau) durch Prodekan Josef D. Szuba statt. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Empfang.