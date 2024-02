Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So sperrige Titel gibt es sonst nur im Lehrfilm, nur ganz selten im Kino. Dabei steckt hinter „Algorithmenbasierte Kameraüberwachung“ eine bemerkenswerte Dokumentation, die der in Ludwigshafen geborene Filmemacher Martin Mannweiler vor allem in Mannheim gedreht hat.

Der in vier Kapitel unterteilte, knapp dreiviertelstündige Film dokumentiert das 2017 eingeführte Pilotprojekt zur Kameraüberwachung in der Mannheimer Innenstadt und der Neckarstadt. „Mannheim